Почему 6 миллионов россиянок не могут иметь детей?

- Как привычка носить легкую одежду в холодное время отражается на женском здоровье?- К сожалению, дань моде ведет к высокому риску переохлаждения. Из-за анатомических особенностей женского организма нежная половина человечества чаще сталкивается с воспалением уретры, мочевого пузыря, почек и яичников. В результате переохлаждения снижается не только иммунитет, но и естественная защита, а патогенные микроорганизмы получают шанс вызвать болезнь. Переохлаждение является пусковым механизмом и возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза.Заболевания мочеполовой сферы по частоте стоят на втором месте после болезней органов дыхания. Врачебная статистика относит в эту категорию цистит, пиелонефрит и все женские болезни. Также статистика показывает, что 65 процентов женщин в возрасте от 20 до 45 лет ежегодно обращаются к гинекологам и урологам. Конечно, данные усредненные. Кто-то приходит к врачу каждый месяц, кто-то не появляется годами. В России замечена еще одна особенность: наши женщины нередко лечатся самостоятельно, народными средствами или по совету знакомых.В последние десятилетия ситуация только осложняется. Сейчас каждая четвертая женщина имеет проблемы, связанные с хронической инфекцией и воспалением половых органов. От 25 до 30 процентов девушек страдают нарушением менструального цикла. И огромной проблемой является бесплодие. Из 37 миллионов россиянок в возрасте от 20 до 45 лет 5 - 6 миллионов не могут иметь детей. Одной из причин бесплодия являются именно заболевания мочеполовой сферы.- Как же можно уберечь свое здоровье? - Первичная профилактика прежде всего ориентирована на половое воспитание и здоровый образ жизни молодежи. Вторичная может быть реализована путем индивидуального предупреждения и раннего выявления гинекологических заболеваний. Врачи всегда обращают внимание пациентов на необходимость ежегодных медосмотров. Помимо этого, мы рекомендуем соблюдать режим труда и отдыха, принимать поливитамины для нормальной работы иммунной системы.Зимой особенно важен разумный подход к подбору одежды с учетом температуры и погодных условий. Необходимо иметь в гардеробе подходящую одежду для разной погоды: важно не только не переохлаждаться, но и не утепляться фанатично. Мода меняется каждый год, а здоровье - это то, что останется с вами на всю жизнь.