Из-за нехватки водителей в Казани сокращают вечерние рейсы автобусов

В Казани сократили вечерние рейсы общественного транспорта. Предприятиям города не хватает более 1,2 тыс. водителей, сообщается на портале мэрии.

Также кадровый дефицит наблюдается и в нехватке 30% сотрудников. Причиной тому является уход «иностранных рабочих», вернувшихся к себе на родину в прошлом году. А повысить размер заработной платы в ПАТП города нет возможности. Отмечается, что средняя зарплата водителей общественного транспорта в Казани находится на отметке в 52 тыс. рублей.

Также поводом для поиска водителей в других регионах страны послужила пандемия с коронавирусом. В текущий момент на больничном остаются почти 200 работников, еще пять сегодня не вышли на работу из-за высокой температуры.

В связи с этим транспортные предприятия столицы увеличили и дневной интервал у следующего ряда маршрутов автобусов: № 2, 10, 10а, 25, 29, 34, 36, 55, 63, 68, 72, 75, 77 и 90.