Демонтирована опора высоковольтной линии Большого Казанского кольца

В рамках строительства Большого Казанского кольца демонтирована опора высоковольтной линии ВЛ-110кВ, сообщает миндортранс РТ.

«Строительство первого этапа Большого Казанского кольца по национальному проекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ ведется согласно графику», — отмечено в сообщении.

На данный момент работы ведутся на участке от ул. Булатова до ул. Борисовской протяженностью 800 метров. Здесь укладывают «ливневки» и устраивают колодцы. В строительстве участвуют 83 специалиста и 40 единиц спецтехники.

Напомним, Большое Казанское кольцо строится с июля 2019 года. Работы планируют завершить к 30 августа.