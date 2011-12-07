Экс-замминистра МВД по РТ: Президент и правительство сильно помогли в борьбе с «казанским феноменом»

В борьбе с ОПГ в Казани в 90-е помогла политическая воля и поддержка правительства. Об этом в интервью «Татар-Информ» рассказал экс-замминистра МВД по РТ Ренат Тимерзянов.

По мнению Тимерзянова, ситуация с ОПГ обострилась на фоне экономических и социальных проблем, возникших в стране в то время. Одним из решающих моментов в борьбе МВД с «казанским феноменом» стала коллегия МВД по РТ с участием первого президента РТ Минтимера Шаймиева.

«Он жестко оборвал мой доклад и говорит: „Сколько хожу к вам на коллегии, все время на обстановку у вас влияют какие-то группировки, лидеры. А когда вы начнете на нее влиять?“. Я говорю: „Нужна политическая воля“. Он отвечает: „Я вам ее даю“», — рассказал Тимерзянов.

Он также подчеркнул, что руководство республики всячески поддерживало правоохранительные органы в борьбе с ОПГ.