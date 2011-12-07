В Нижнекамске выросла средняя заработная плата

В Нижнекамске заработная плата горожан выросла на 4,6% и составила 42,3 тысячи рублей. Такую информацию озвучил мэр города Айдар Метшин.

«Заработная плата в нашем районе выросла на 4,6% и составила 42,3 тысячи рублей. На малых и средних предприятиях города, где трудятся 15 тысяч нижнекамцев, — 28 тысяч рублей, на градообразующих предприятиях, где заняты почти 30 тысяч человек, средняя заработная плата составляет 50 и достигает 58 тысяч рублей. В сельском хозяйстве размер средней заработной платы составил почти 27 тысяч рублей. Заработная плата 5,5 тысячи сотрудников важной социальной сферы — бюджетной — составила 31,6 тысячи рублей», — отметил градоначальник.

Уровень безработицы в городе в прошлом году составил 0,65%, а по району достиг 0,79%. В центрах занятости зарегистрировано 1,2 тысячи безработных. Показатель на 4% превысил уровень 2018 года.

Пенсионеры в Нижнекамске в среднем получают 15,7 тысяч рублей.

По итогам 2019 года нижнекамцам выплатили субсидии на общую сумму 2,6 млрд рублей.