До конца года в Татарстане построят 29 детсадов – в четыре раза больше, чем в 2018-м

До конца 2019 года в Татарстане построят 29 детских садов для 6 тыс. детей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.При этом за 2018 год в республике построили семь детсадов, рассчитанных более чем на 800 детей. Таким образом, в текущем году в РТ построят в четыре раза больше дошкольных образовательных учреждений, чем в предыдущем.На строительство 29 детсадов выделено 5,4 млрд рублей, из которых около 1 млрд рублей составляют субсидии из федерального бюджета, отметили в министерстве.По информации ведомства, строительство детских садов позволит дополнительно обеспечить более 3 тыс. мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 2,9 тысячи мест для детей от трех до семи лет.По одному новому детсаду появится в Арске, Мензелинске, Елабуге, Азнакаеве, селе Кушманы Кайбицкого района, деревне Старые Ерыклы Тукаевского района, селе Усады Лаишевского района, селе Мамыково Нурлатского района и селе Куюки Пестречинского района. Кроме того, по два дошкольных учреждения появятся в Альметьевске и Нижнекамске, шесть детсадов в Набережных Челнах и десять – в Казани.Детские сады строятся в Татарстане по двум программам – по республиканской программе строительства ДОУ и в рамках национального проекта «Демография».«Всего в рамках республиканской программы по строительству дошкольных образовательных учреждений в 2018-2019 годах было запланировано строительство 29 детсадов, два из которых построили в прошлом году. Еще 27 объектов появится в этом году», – заметили в Минстрое РТ.