О чем непросто писать журналистам

Именно таким ситуациям был посвящен семинар-практикум «Серые зоны» и проблемные поля профессионального самоконтроля и саморегулирования СМИ в современной России», прошедший в Союзе журналистов РТ. В роли модератора встречи выступил сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу России Юрий Казаков, в обсуждении приняли участие члены Казанской коллегии по жалобам на прессу: и.о. завкафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики КФУ, профессор Васил Гарифуллин, профессор КФУ Светлана Шайхитдинова, а также главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. Кроме того, семинар посетили действующие журналисты и студенты Высшей школы журналистики КФУ.Предметами обсуждения в процессе встречи стали конкретные случаи в российской журналистской практике, когда корреспонденты и редакторы, руководствуясь собственными мотивами, выходили за рамки профессиональной этики: пытались оказать давление на должностных лиц, суды и так далее.Обсуждение коснулось и такой неоднозначной темы, как статьи об ушедших из жизни. Так, всех участников встречи возмутила работа одного из их коллег по цеху, который снял ролик о ДТП, ставшем причиной гибели человека. В видео демонстрировалось тело погибшего, использовались кадры съемки наружного видеонаблюдения, где во всех подробностях можно рассмотреть столкновение автокрана с пешеходом. Как отметила Светлана Шайхитдинова, подобные сюжеты могут стать причиной того, что смерть в сознании общества станет чем-то банальным.Другой рассматриваемый материал представлял из себя критику в адрес усопшего, которого даже не успели похоронить. Этично ли это? Едва ли. А если усопший - должностное лицо, при этом коррупционер и взяточник? Вопрос, очевидно, становится сложнее. Впрочем, обсуждались и положительные поступки журналистов. Так, примером высокого профессионализма стало публичное извинение Владимира Познера за неудачную шутку на этническую тему, которая прозвучала в эфире федерального канала.Стоит отметить, что присутствовавшие на встрече студенты ничуть не смущались перед авторитетными старшими коллегами и активно участвовали в каждой дискуссии.- Радует, что молодежь имеет собственную позицию, - прокомментировала Светлана Шайхитдинова. - Юрий Венедиктович Казаков - представитель старшего поколения, он рассматривает журналистику как миссию, а молодежь относится сейчас к этой профессии менее серьезно. Тем не менее диалог состоялся, ребята включились в обсуждение.