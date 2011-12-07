Ульяновы: как сложились судьбы братьев и сестер вождя мировой революции

Семья Ульяновых тесно связана с Казанью. Здесь учился Владимир Ульянов. Отсюда он был отправлен в свою первую ссылку за участие в студенческой сходке 4 декабря 1887 года. Сюда семья вернулась в 1888 году, после завершения срока ссылки. Мария Александровна Ульянова приехала с пятью детьми и няней. Они сняли двухэтажный деревянный флигель усадьбы Орловых, где прожили восемь месяцев — с сентября 1888-го до 3 мая 1889 года. Спустя годы в этом доме был открыт Дом-музей В. И. Ленина.

О традициях воспитания и обучения детей в семье Ульяновых, о том, как сложились судьбы некоторых представителей этой удивительной семьи, мы узнали от директора Дома-музея В. И. Ленина Татьяны Басовой.

Книги, шахматы и кожаный диван

Все дети Ульяновых получили отличное образование. Традиция была заложена еще в семье их мамы — Марии Александровны Ульяновой, урожденной Бланк. Она сама получила домашнее образование, владела немецким, английским и французским языками, отлично знала русскую и мировую литературу, и своих шестерых детей с раннего детства обучала языкам. Методика обучения была практическая и поэтому эффективная: один день в доме все говорили на французском, второй день — на немецком, третий — на английском… Читали произведения зарубежных авторов на языке оригинала. Кстати, традиция семейного чтения тоже пришла из семьи Марии Александровны: в их имении в Кокушкино была богатая библиотека.

Система воспитания в семье Ульяновых была не совсем обычная. Дети росли парами: Александр и Анна, Владимир и Ольга, Дмитрий и Мария. Старшие во всем были примером и авторитетом для младших. Мария Александровна и Илья Николаевич детей не ругали, не шлепали, не ставили в угол, даже если они провинились. Самое строгое наказание, которое ждало расшалившегося ребенка — его отправляли не в угол, а в кабинет Ильи Николаевича, на большой кожаный диван, чтобы он посидел там в одиночестве и подумал над своим поведением.

Помимо любви к книгам, языкам, в семье Ульяновых была еще одна общая страсть — шахматы. В конце XIX- начале XX века шахматы считались привилегией мужчин, но у Ульяновых этой игрой серьезно увлекались и девочки.

Дети росли талантливыми, умными, целеустремленными, трудолюбивыми, ответственными и дружными.

Первые трагедии семьи Ульяновых

Счастье семьи Ульяновых начало рушиться в 1886 году, когда внезапно умер глава семьи — Илья Николаевич. Он был директором народных училищ Симбирской губернии, имел чин действительного статского советника, что по петровской Табели о рангах соответствует военному чину генерал-майора. Его заслуги были отмечены многими государственными наградами.

После смерти кормильца Мария Александровна осталась одна с шестью детьми. Ей пришлось надеяться только на себя. Высокие заслуги и награды Ильи Николаевича давали право не только на его личное, но и на потомственное дворянство. И вдова смогла добиться, чтобы дети были вписаны в Книгу дворянства Казанской губернии.

В 1887 году, через год после смерти мужа, — новый удар. Старший сын Александр был арестован и казнен за участие в подготовке покушения на жизнь российского императора Александра III. Страшнее преступления, чем покушение на царя, не было. Ульяновы стали семьей опасного государственного преступника. Это был самый сложный период в их жизни. Но трагедия сплотила их еще больше. Ради детей Мария Александровна нашла в себе силы жить дальше и достойно выдержать все испытания, которые выпали на ее долю.

Несбывшаяся мечта Ольги

Дети радовали мать своими успехами в учебе. В 1890 году, после получения свидетельства о благонадежности, Ольга была принята на известные в то время Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. Эти женские курсы в те времена приравнивались по статусу к высшему образованию. Училась Ольга на физико-математическом отделении, но мечтала стать врачом как дед — Александр Дмитриевич Бланк. Девушка готовилась к поступлению в Гельсингфорсский университет. Этот город был тогда в составе Швеции, и, чтобы поступить в университет, было необходимо выучить шведский язык. Ольга серьезно готовится к экзамену. Но ее планам не суждено было сбыться. Как раз в это время в результате политических переговоров город Гельсингфорс перешел к Финляндии, входившей в состав Российской Империи, и стал называться Хельсинки. Правила поступления в университет изменились — теперь надо было сдавать экзамены на двух языках — шведском и финском. Новый язык выучить Ольга не успела.

В 1891 году она заболела брюшным тифом и умерла. Ей было всего 19 лет. Причем умерла она восьмого мая, в день четвертой годовщины казни старшего брата Александра.

Императорский орден для революционера

Медицинскую династию продолжил Дмитрий Ульянов. В 1901 году Дмитрий окончил медицинский факультет Императорского Тартуского университета. Революционно настроенный молодой человек находился под гласным и негласным надзором полиции. Несколько раз его арестовывали и отправляли в ссылки. Во время Первой мировой войны был мобилизован в армию и служил военным врачом. Удивительный факт: Дмитрий Ульянов — заклятый враг самодержавия и лично Николая II, указом российского императора от 22 февраля 1917 года был удостоен императорского ордена Святой Анны III степени за мужество, проявленное на фронте. С 1921 года Дмитрий Ульянов работал в Наркомздраве, Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова, Коммунистическом университете трудящихся Востока. Скончался в 1943 году.

Младшая дочь Ульяновых — Мария Ильинична поступила в Парижский университет Сорбонну, экстерном за 2 года окончила полный курс обучения и в 1909 году получила диплом учителя французского языка. В годы Первой мировой войны училась на курсах медсестер, по окончании которых отправилась на Западный фронт с лечебно-питательным отрядом. В 1917–1929 годы входила в редакционный совет газеты «Правда», была партийным деятелем. Скончалась Мария Ильинична в 1937 году.

Даже по этим скупым фактам понятно, что судьба каждого члена большой семьи Ульяновых заслуживает особого внимания. В этом году, 26 июля, исполнится 190 лет со дня рождения главы семьи — Ильи Николаевича. К этой дате сотрудники Дома-музея им. В. И. Ленина готовят выставку, посвященную этому замечательному человеку.