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«Казанские ведомости» побывали в библиотеке поселка Васильево

Дружба редакции «Казанских ведомостей» и библиотеки поселка Васильево длится много лет. И в этот свой визит в библиотеку главный редактор «КВ» Венера Якупова приехала не с пустыми руками.

Накануне празднования 100-летия со дня образования ТАССР от редакции нашей газеты заведующей библиотекой Галине Николаевне Ветлугиной были переданы книга Венеры Якуповой «100 историй о суверенитете», сборник «Санта-Барбара по-казански», в котором собраны лучшие житейские истории, опубликованные в одной из популярнейших рубрик «Казанских ведомостей». А также книги «Музей детства в Казани» и «Путеводитель до Берлина», созданные по материалам наших читателей, и красивое подарочное издание е«Республика Татарстан. Увлекательное путешествие».

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