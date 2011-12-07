Ремонт казанской спортшколы «Мотор» завершат к началу учебного года

Ремонт спортшколы «Мотор», организованной на базе здания КМПО, построенного в 1949 году, закончат уже к началу учебного года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На ремонт кровли и фасада было выделено 8,3 млн рублей, еще 29,2 млн рублей идут на ремонт фасада нового здания, а также игрового зала и раздевалок.

Кровельные работы на текущий момент завершены на 70%. По итогам ремонта в спортшколе планируют открыть волейбольную и баскетбольную секции.