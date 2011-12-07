В Татарстане зарегистрировали 10-й случай смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали 10 случай смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«20 мая скончался житель Казани 1963 года рождения», — рассказали в штабе.

57-летнего мужчину госпитализировали с жалобами на температуру и утомляемость. С 13 мая он находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии с осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией.

Пациент имел сопутствующие заболевания: острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопения тяжелой степени, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом.