Выгонят ли из магазина без маски?

Звонившая поинтересовалась, насколько правомерны данные проверки. И на какой закон следует ссылаться при отказе покупателей воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Журналист «КВ» решила пройтись по объектам розничной торговли и посмотреть, обслуживают ли покупателей без средств индивидуальной защиты.

В магазинчике, расположенном на первом этаже жилого дома, продавец не обратила внимания на отсутствие у меня маски и перчаток. Положила на стойку плитку шоколада и попросила оплату.

- Извините, маску забыла дома, - сообщила я.

- Нарушаем, конечно, - согласилась продавец. - Старайтесь не забывать.

В хлебном павильоне потребовали надеть маску. О перчатках не вспомнили.

- И, пожалуйста, не задерживайте очередь, - потребовала кассир. - Нельзя, чтобы люди толпились.

На входе в алкомаркет меня встретила дама, которая потребовала не входить внутрь помещения без средств индивидуальной защиты.

В магазине крупной торговой сети я успела изучить основную часть ассортимента, когда ко мне подошел менеджер.

- Пожалуйста, наденьте маску и перчатки! - попросил молодой человек. - В противном случае буду вынужден просить вас покинуть супермаркет.

В ответ на мои слова о том, что перчатки я оставила дома, было предложено пройти к кассам и надеть на руки пакеты:

- Там размещена специальная стойка с полиэтиленом. Отрывайте и пользуйтесь.

В аптеке вежливо попросили воспользоваться маской, кажется, забыв о перчатках. А вот в пункте выдачи интернет-заказов потребовали облачиться и в маску, и в перчатки.

- И, пожалуйста, входите в помещение по одному! - обратилась к покупателям сотрудница заведения. - Нас могут наказать за столпотворение.

А вот в одном известном гипермаркете во входной зоне установили небольшую стойку. Здесь можно приобрести медицинские маски. Стоимость варьируется от 40 до 300 рублей в зависимости от количества и качества изделий. Полиэтиленовые перчатки раздают всем желающим бесплатно. Двое охранников не пускают на территорию магазина людей, явившихся без средств индивидуальной защиты. Но охранников могут себе позволить далеко не все торговые точки.

К слову, в каждой организации, где я успела побывать, размещена информация о том, что покупатели без масок и перчаток не обслуживаются.

За комментарием мы обратились к руководителям казанских торговых точек.

Директор магазинчика формата «у дома» Артем Семенов уверяет, что ежедневно напоминает своим сотрудникам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, в том числе и покупателями. «Продавцы знают о том, что в случае нарушения им грозит крупный штраф». Если покупатель ведет себя агрессивно и отказывается следовать установленному порядку, продавцу следует «воспользоваться тревожной кнопкой или связаться по телефону с начальством».

Управляющий супермаркетом Ольга Веселова пояснила, что работникам организации даны четкие указания. «Не только покупатели должны носить маски и перчатки, но и весь персонал магазина», - заявила она. Сотрудники службы безопасности и менеджеры следят за соблюдением дисциплины. «Наши работники предупреждены о том, что за неподчинение грозит наказание - вплоть до увольнения».

А вот какое разъяснение мы получили от юриста Елены Федотовой:

- 24 апреля текущего года в связи с угрозой распространения коронавируса КоАП РТ был дополнен новой статьей: «Несоблюдение требований нормативных правовых актов, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно этой статье, штраф за несоблюдение требований, направленных на профилактику и устранение последствий распространения COVID-19, при первом нарушении составит: для граждан - 1- 4 тыс. рублей (возможно предупреждение), для должностных лиц -15 - 40 тыс. рублей, а для юрлиц - 200 - 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы возрастут. Гражданам придется заплатить 5 тыс. рублей, должностным лицам - 40 - 50 тыс. рублей, юрлицам - 300 - 500 тыс. рублей.

В Татарстане действует режим обязательного ношения масок в общественных местах. В магазинах и транспорте необходимы еще и перчатки. И если продавец не контролирует поведение посетителей, то он может быть признан виновным в несоблюдении этого предписания. Следовательно, его можно привлечь к ответственности.

При этом действия торговца должны быть «ненасильственным воспрепятствованием в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам». Проще говоря, силой выгонять нарушителей из магазина нельзя. Отказ в обслуживании «не может и не должен рассматриваться как действия, ущемляющие права потребителей».

К слову, обжаловать штраф можно в вышестоящем суде. Например, в Верховном суде РТ.