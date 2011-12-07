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Онлайн-голосование «Врач года – Ак чэчэклэр 2021» в Татарстане пройдёт по четырём номинациям

Победители станут известны на заседании Общественного совета при министерстве.

Запуск одного из главных республиканских конкурсов в сфере здравоохранения «Врач года — Ак чэчэклэр 2021» стартовал в Татарстане, сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Проголосовать по представленным четырём номинациям можно будет в онлайне. Список номинаций выглядит так: «Врач года», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года» и «Уникальный случай», сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что победителей представят на заседании Общественного совета при министерстве. Онлайн-голосование займёт ключевую роль в определении лидеров конкурса.

Принять участие в голосовании можно перейдя по ссылке.

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