Прокурор Челнов: «Люди бегут с заявлением в полицию, когда уже не могут вернуть свои деньги»

21 мая в Торгово-промышленной палате Набережных Челнов состоялась встреча предпринимателей. На ней ее участники обсудили тему финансовых пирамид, пишут «Челнинские известия».

Известно, что участниками круглого стола стали гендиректор ТПП Фарид Башаров, прокурор автограда Дмитрий Ерпелеев, член комиссии по вопросам социально экономического развития и бюджета Руслан Нигматулин и начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства исполкома Айрат Сагдеев.

В ходе встречи от одного из присутствующих экспертов поступил вопрос об активизации финансовых пирамид в Татарстане. Руководитель КСЭР «СВОЯ ДЕРЖАВА» Александр Румянцев поинтересовался, как могут поступить граждане, которые получают отказы из полиции по делу фонда Эрика Гафарова — казанской компании «FINIKO».

«Хотелось бы узнать есть ли возможность обращения в органы полиции по возбуждению уголовных дел по статье 159 УК РФ, ст. 172.2 УК по организации финансовых пирамид, возможно для объединения таких дел?» — спросил он.

«Проблема действительно имеется, только за последний год большое количество пострадавших. Люди до сих пор клюют на это, хотя, казалось бы, времена перестройки и МММ давно прошли», — ответил прокурор. Ерпелеев добавил, что по данному факту, включая и дистанционные мошенничества, проводится много профилактических мероприятий. А вот вовремя выявить финансовую пирамиду возможно только при появлении большого количества жалоб.

«Люди бегут с заявлением в полицию, когда уже не могут вернуть свои деньги, и мы тогда уголовное дело возбуждаем», — добавил он.