Последний звонок отметили девятиклассники казанской гимназии №175: они исполнили гимн школы

Сегодня у выпускников девятых классов 175-й гимназии проходит Последний звонок. Мероприятие провели в соседней школе — в 174-й.

Как оказалось, у гимназии № 175 есть собственный гимн. Его по случаю окончания средней школы сегодня и исполнили девятиклассники. Однако сейчас слова песни звучат по-особенному. Видео с выступления «Казанским ведомостям» передали родители школьников.

Детали Последнего звонка также появились и у некоторых детей в аккаунтах соцсетей. Так, одна из девятиклассниц прокомментировала сторис с торжества: «Хоть и не в родной школе, хотя бы с родными людьми».

Напомним, выпускники пострадавшей от вооружённого нападения гимназии № 175 продолжили обучение в соседнем образовательном заведении, чтобы девяти- и одиннадцатиклассники смогли подготовиться к экзаменам. Остальных школьников после трагических событий перевели на дистанционное обучение.