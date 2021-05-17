Старшеклассники казанской гимназии №175 вернулись на учёбу в соседнюю школу

Четыре класса из пострадавшей от вооружённого нападения 175-й гимназии вернулись к учёбе. 86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников с 17 мая пришли на уроки в школу № 174. Пострадавших среди этих детей нет.

Для школьников выделены отдельные классы, им будут преподавать учителя из 175-й гимназии.

«Освобождена целая рекреация на втором этаже, кабинеты находятся рядом. То есть все четыре класса 175-й гимназии будут находится в одной рекреации, со своими учителями и обучаться по учебному плану согласно расписанию», — рассказала «Казанским ведомостям» директор школы № 174 Аида Ибрагимова.

15 мая для журналистов была проведена экскурсия по учебному заведению. Представители школы и заместитель начальника управления образования исполкома Казани Альберт Ахметов показали кабинеты, где будут обучаться дети, и рассказали о принятых мерах безопасности. До конца учебного года территорию школы будут патрулировать сотрудники Росгвардии. Перевод выпускников на очное обучение в школу № 174 объяснили подготовкой к выпускным экзаменам.

Для четырех первых классов, в которых обучаются 123 ребёнка, будут организованы дежурные классы в школе № 171 для тех, кого не могут оставить дома родители. Кроме того, в управлении образования заявили, что по запросу родителей в школе № 174 будет организовано очное обучение для всех желающих.

«И родители, и дети трагические события восприняли близко к сердцу. Мы с радостью принимаем к нам детей из этой школы. Мы постараемся максимально создать атмосферу дружеского участия и радости. Моя дочь пошла с хорошим настроем, она даже обрадовалась, что у нее появятся новые знакомые, у нее появятся новые друзья из соседней школы», — поделилась представитель родительского комитета школы № 174 Неля Шишикина, мать ученицы девятого класса.

Ученики гимназии № 174, которым родители разрешили общаться со СМИ, выразили свою готовность прийти на помощь ученикам гимназии.

11 мая в казанской гимназии № 175 произошла трагедия — 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание вооружённый охотничьим ружьем и устроил стрельбу. Погибли двое учителей и семеро детей. Еще 23 человека получили различные травмы и ранения — некоторые дети выпрыгивали из окон третьего этажа. Сейчас преступник задержан и находится в СИЗО.