В Казани начали вакцинировать людей во дворах домов

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В Татарстане запустили пилотный проект по вакцинации жителей во дворах домов. Первыми к работе по вакцинации во дворах приступила поликлиника №16, передаёт ТАСС.
В сообщении говорится, что таким образом вакцинирование можно сделать доступнее для пенсионеров, которым порой трудно самостоятельно дойти до медучреждения.
Для первого места, куда направились медики, был выбран самый удалённый участок поликлиники – дом 85 на улице Декабристов.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина не исключает вероятности обязательной вакцинации в республике, несмотря на то, что ситуация «стабильная, но сложная».