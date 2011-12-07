В Казани начали вакцинировать людей во дворах домов

В Татарстане запустили пилотный проект по вакцинации жителей во дворах домов. Первыми к работе по вакцинации во дворах приступила поликлиника №16, передаёт ТАСС.

В сообщении говорится, что таким образом вакцинирование можно сделать доступнее для пенсионеров, которым порой трудно самостоятельно дойти до медучреждения.

Для первого места, куда направились медики, был выбран самый удалённый участок поликлиники – дом 85 на улице Декабристов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина не исключает вероятности обязательной вакцинации в республике, несмотря на то, что ситуация «стабильная, но сложная».