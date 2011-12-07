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Сотрудник Минлесхоза РТ отгрохал себе коттедж с баней, проведя их по документам как пасеку

На участке общей площадью 4 га работник ведомства построил семь сооружений.

Замначальника управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов рассказал, как на землях сельхозназначения у Апастовского района республики был выявлен участок с незаконными строениями, возведенные на месте пасеки.

«Оказывается, физлицо взяло эти земли в безвозмездное пользование. Да, действительно, на этом участке в углу где-то есть маленькая пасека. А по факту построено около 7–8 зданий. Баня, озеро там свое», — рассказал Гаязов на пресс-конференции о противодействии коррупции.

Всего площадь земельного участка составляет порядка 4 гектаров. А взял их в свое владение сотрудник организации, подведомственной Минлесхозу РТ.  В отношении него уже подан иск. Устранения им пока не устранены. 

КВ
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