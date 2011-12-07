Два проекта из Татарстана выиграли гранты Минкульта России

В число победителей первого открытого грантового конкурса среди волонтерских движений, организованного в рамках нацпроекта «Культура» Министерством культуры Российской Федерации, вошли 2 татарстанских проекта: фестиваль «Острова» и проект «Молодежь. Культура. Менеджмент», сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Фестиваль «Острова» ориентирован на поддержку студентов творческих специальностей − художников, дизайнеров, архитекторов. Им предлагается принять участие в разработке и реализации собственных арт-проектов под руководством профессионалов. Например, один из таких предложенных проектов-идей таков: превратить заброшенные территории Вертолетного острова на Волге в уникальную творческую среду.

Цель другого проекта — «Молодежь. Культура. Менеджмент», как видно уже из названия — обучение и формирование команды менеджеров в сфере культуры. Своим опытом с ними поделятся в том числе и практики — сотрудники районных администраций Татарстана, занятые в этой сфере деятельности.