Минуллина: Некоторые татарстанские компании «поднялись» в период пандемии

Некоторые татарстанские компании обернули ситуацию с коронавирусом в свою пользу, рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина ИА «Татар-информ».

«У нас компания „Аромат“ в 17 раз увеличила производство дезинфицирующих средств. „Нэфис“ хорошо поднялся. Из четырех предприятий по сырью для масок два оказались у нас в Татарстане. Это же здорово», — уточнила собеседник агентства.

По мнению Минуллиной, на любую ситуацию нужно смотреть с оптимизмом. Многие знаменитые компании, которые держат мировой рынок, зародились именно во время кризиса (Nike, Adidas, Lego).