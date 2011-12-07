Спрос на халяльную сельхозпродукцию Татарстана продолжает расти

За первое полугодие текущего года экспортные поставки продукции агропромышленного комплекса Республики Татарстан выросли на 80,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РТ.

При этом заметно значимое место в структуре растущих объемов экспорта сельхозпроизводителей республики сейчас стали занимать халяльные продукты питания. В производстве продуктов этой категории занято более полусотни агропредприятий региона, 18 из них ориентированы на экспорт. Общий объем поставок готовой продукции превысил 7 млрд рублей. В Минсельхозе РТ подчеркивают востребованность продукции стандартов «халяль», поэтому в планах до 2024 года планируется, как минимум, в два раза увеличить экспорт таких продуктов.