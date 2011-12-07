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В Татарстане выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 августа в Татарстане зарегистрировано 6 250 случаев COVID-19.

В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Семеро пациентов госпитализировано, остальные — получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

По 10 заболевших — из возрастных категорий от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет, четверым — от 60 до 70 лет, троим — от 18 до 30 лет и от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 19, три случая — в Нурлатском районе, по два случая — в Альметьевском и Сабинском районах, по одному случаю — в Набережных Челнах, Кукморском, Нижнекамском и Тюлячинском районах.

По данным на 22 августа в Татарстане зарегистрировано 6 250 случаев COVID-19, 5 084 человека — выздоровели (+22 за сутки).


КВ
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