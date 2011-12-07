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На «Казаньоргсинтезе» восстановили работы после почти суточного простоя

Ранее на предприятии из-за аварии повысилась интенсивность горения факелов.

На предприятии «Казаньоргсинтез» полностью восстановлена работа после суточного просто. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе организации. 

«Производства на заводах ПАО Казаньоргсинтез работают в штатном режиме», — говорится в сообщении. 

Ранее на предприятии из-за аварии повысилась интенсивность горения факелов. 

Как сообщало наше издание, на «Казаньоргсинтез» произошла внеплановая остановка производства из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Татарстана.

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