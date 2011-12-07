На «Казаньоргсинтезе» восстановили работы после почти суточного простоя

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На предприятии «Казаньоргсинтез» полностью восстановлена работа после суточного просто. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе организации.
«Производства на заводах ПАО Казаньоргсинтез работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее на предприятии из-за аварии повысилась интенсивность горения факелов.
Как сообщало наше издание, на «Казаньоргсинтез» произошла внеплановая остановка производства из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Татарстана.