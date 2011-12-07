Пострадавших вкладчиков «Финико» стали массово зазывать в новые фонды

Участникам чатов и групп пострадавших вкладчиков «Финико» стали приходить рассылки от ботов в различных соцсетях с предложениями инвестировать в новые фонды и финансовые организации.

Чаще всего такие боты представляются иностранцами и предлагают вложить деньги, как они заявляют, в проверенные инвестиционные платформы, предлагая заработок от 60% в месяц. Более того, в групповые чаты потерявших деньги трейдеров пирамиды стали поступать сообщения от ее бывших участников с рассказами о возвращенных средствах и выплатах от Кирилла Доронина. На данный момент большинство таких сообщений блокируется создателями чатов.

Напомним, основателя финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина задержали в конце июля, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии МВД по Татарстану с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководители организации привлекали деньги граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках».

Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Всего за это время, по оценкам правоохранительных органов, было привлечено не менее 80 млн рублей. При этом деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле их личные кабинеты оказались недоступны, а деньги повисли в компании. Более ста человек написали заявление в правоохранительные органы, а суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей. Доронину грозит до 10 лет тюрьмы.