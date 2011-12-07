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Самозанятых Татарстана могут приравнять к субъектам МСП

Самозанятые смогут получить весь набор гарантий, имеющихся у субъектов МСП.

В Татарстане обсудили законопроект о расширении господдержки самозанятым гражданам.

Депутаты Комитета Госсовета РТ подумывают о внесении поправок в постановление для соответствия с федеральным законодательством. Так, самозанятые смогут получить все антикризисные меры поддержки, которые полагаются субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Сейчас, по словам главы комитета Лутфуллы Шафигуллина, таких насчитывается более 70 тысяч. Он отметил, что это также говорит об информационной, консультационной и финансовой помощи. В последнем подразумеваются гранты, оформление кредитов и банковских займов.

Теперь решение предстоит принять в ходе голосования в Госсовете РТ.

КВ
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