В Казани закрывается веганское кафе

В социальных сетях появилась информация о закрытии веганского кафе на Марджани, 18.

Дело в том, что заведение арендует помещение в старинном доме Назирова, который входит в перечень объектов культурного наследия местного значения. Двухэтажное здание было построено в 1885 году, что является образцоом купеческого жилого дома.

Известно, что кафе будет работать на побережье озера Кабан до 16 ноября текущего года. Позже дом закрывают на «бессрочную реставрацию».