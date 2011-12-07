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В Казани закрывается веганское кафе

Дом, в котором расположено заведение, закрывают на «бессрочную реставрацию».

В социальных сетях появилась информация о закрытии веганского кафе на Марджани, 18.

Дело в том, что заведение арендует помещение в старинном доме Назирова, который входит в перечень объектов культурного наследия местного значения. Двухэтажное здание было построено в 1885 году, что является образцоом купеческого жилого дома.

Известно, что кафе будет работать на побережье озера Кабан до 16 ноября текущего года. Позже дом закрывают на «бессрочную реставрацию».

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