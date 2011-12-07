В Татарстане утвержден размер соцвыплат на 2021 год

Власти Татарстана утвердили размер социальных выплат на следующий год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, согласно документу, с 1 января 2021 года коэффициент индексации выплат, предусмотренных статьями 4−8 республиканского закона № 63 «Об адресной социальной поддержке в Республике Татарстан», составит 1,04.

Со следующего года ветеранам труда и награжденным госнаградами РТ положена надбавка в размере 526 рублей, труженикам тыла и реабилитированным гражданам — 758 рублей, детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, переданным в опеку — 9,3 тыс. рублей (дошкольникам), 10,7 тыс. рублей (школьникам).

Семьи с детьми, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, положено пособие от 348 до 918 рублей.