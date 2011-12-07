Жительница Альметьевска перевела мошенникам 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ведомство обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что заинтересовалась возможностью заработать на фондовой бирже и стала искать в интернете информацию. Перейдя по одной из ссылок, пенсионерка заполнила анкету, в которой указала свои данные.

На следующий день с ней связался неизвестный и представился сотрудником фондовой биржи. Он предложил ей открыть счет для проведения финопераций.

Женщина согласилась, зарегистрировалась по указанному адресу и перевала на указанный счет 16 тыс. рублей. Затем с потерпевшей связался другой специалист, который якобы должен был помочь ей заработать.

«Эксперт» консультировал женщину по программе и открытию «инвестиционного портфеля», после чего сумма на счете женщины действительно увеличилась. Тогда специалист предложил ей заработать еще больше, но для этого, по его словам, необходима более крупная сумма.

Тогда женщина перевела на указанный счет свои сбережения и еще взяла кредит. В сумме вышло около 1,5 млн. рублей. Когда у пенсионерки закончились деньги и она сообщила об этом «эксперту», с ней перестали выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».