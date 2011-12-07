Татарстан представит высокотехнологичный стенд в Дубае — на самом масштабном «Экспо» в мире

Республика Татарстан примет участие в самом масштабном «Экспо» в мире, выставка пройдет в Дубае с 1 октября. Татарстанский стенд будет связан с вековыми традициями республики и сильными инновациями. Об этом в интервью «Казанским ведомостям» рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

По ее словам, стенд задумывается большим и высокотехнологичным, выполнен он будет в фаталистичном стиле.

«Мы создали большой и высокотехнологичный стенд, его концепция связана с нашими вековыми традициями и сильными инновациями. Несмотря на то, что мы инновационный регион, все равно мы сохраняем наши ценностные ориентиры, уважаем нашу многовековую историю и при этом мы остаемся высокотехнологичным регионом России», — сказала Минуллина.

Она добавила, что на стенде планируют представить элементы цифровой экономики, промышленность и культура Татарстана.

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