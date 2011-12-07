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Минниханов опубликовал видео с историей фонда им. Анжелы Вавиловой

Президент подчеркнул, что люди, которые работают в хосписе, делают важную и нужную работу.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил видео с историей фонда имени Анжелы Вавиловой в своем Instagram-аккаунте. 

«Это тяжело, но об этом нужно знать», — написал под роликом Президент РТ. 

Минниханов подчеркнул, что люди, которые работают в хосписе, делают важную и нужную работу.

Владимиру Вавилову, основателю хосписа, пришлось пройти много испытаний. Потеряв своих близких, он решил посвятить свою жизнь помощи тяжелобольным людям. 

В хосписе уверены, что главное, чем можно помочь людям со смертельным диагнозом, — это забота и человеческое отношение. 

Как помочь хоспису, можно узнать его сайте.


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