Минниханов опубликовал видео с историей фонда им. Анжелы Вавиловой

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил видео с историей фонда имени Анжелы Вавиловой в своем Instagram-аккаунте.
«Это тяжело, но об этом нужно знать», — написал под роликом Президент РТ.
Минниханов подчеркнул, что люди, которые работают в хосписе, делают важную и нужную работу.
Владимиру Вавилову, основателю хосписа, пришлось пройти много испытаний. Потеряв своих близких, он решил посвятить свою жизнь помощи тяжелобольным людям.
В хосписе уверены, что главное, чем можно помочь людям со смертельным диагнозом, — это забота и человеческое отношение.
Как помочь хоспису, можно узнать его сайте.