Задержанного за взятку главу ФСС по Татарстану Лоханова доставили в казанский суд

В Приволжский суд Казани доставлен руководитель регионального отделения Фонда социального страхования России Павел Лоханов. Его обвинят в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он получил взятку в 2,4 млн рублей за обещание посодействовать в деле о судебном взыскании с организации неустойки в размере более 14 миллионов рублей.

Обвиняемый был пойман с поличным во время передачи денежных средств.

Ранее он был главой Камско-Устьинского района Татарстана. С января 2019 года работал управляющим Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан.