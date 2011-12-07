Путин наградил инспекторов ДПС за задержание напавшего на пермский вуз Бекмансурова

Владимир Путин подписал указ о награждении инспекторов ДПС, которые помогли обезвредить Тимура Бекмансурова, устроившего жестокую стрельбу в Пермском университете. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — значится в документе.

Константин Калинин награжден Орденом Мужества, Владимир Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также на сайте МВД России рассказали, что полицейским досрочно присвоены очередные звания.

Напомним, что первыми в Пермский университет во время вооруженного нападения 22 сентября прибыли два сотрудника ДПС — младший лейтенант полиции Калинин, который обезвредил стрелка, и старший лейтенант полиции Макаров, который организовал эвакуацию студентов и преподавателей из здания.

Именно за это сотрудники ГИБДД получили награду от Президента.

О трагедии подробнее читайте в нашем материале.