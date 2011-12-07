В Казани в день проведения велогонки изменится схема движения транспорта

В Казани 25 сентября пройдет велогонка Tour de Tatarstan Kazan. В день проведения соревнований в городе изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает комитет по транспорту исполкома города.

С 7.00 и до 12.30 автобусы № 22, 28, 89 будут следовать по схеме: улица К.Маркса — улица Пушкина — улица Право-Булачная — площадь Тысячелетия, далее по маршрутам.

В обратном направлении эти автобусы будут курсировать по схеме: площадь Тысячелетия — улица Лево-Булачная — улица Пушкина, далее по маршрутам.

В гонке Тоur de Таtаrstan Каzаn примут участие не только жители и гости Татарстана, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира.