В казанский зоопарк завезли розовых фламинго из Сирии

В казанский зоопарк «Река Замбези» прибыли шесть фламинго из Сирии. Об этом зоопарк рассказал в своем аккаунте в Инстаграме.

Птицы будут месяц находиться на карантине, чтобы потом объединяться с основной группой фламинго, ведь ранее в зоопарке завезли 22 особи из ОАЭ. Они тоже прошли карантин и заселились в вольере. Как отмечают в зоопарке, птицы, прибывшие из Эмиратов, моложе сирийских переселенцев.

«Наши молодые фламинго еще очень отличаются по окрасу и размерам от прибывших новичков, они имеют серое перо, серый клюв, но уже заметен розовый оттенок, который с возрастом только усилится», — отмечается в сообщении зоопарка.

На появление розового оттенка в окрасе фламинго влияет и корм. В зоопарке в пищу птицам идут рыбный фарш, мясной фарш, натертые овощи, гамарус — корм из сушеного рачка-бокоплава, яйца.