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Ремонт улицы Максимова затягивается

В Авиастроительном районе Казани продолжается ремонт центральной улицы Максимова.
В Авиастроительном районе Казани продолжается ремонт центральной улицы Максимова. Дорожные рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия. Но сроки окончания капитального ремонта, ранее назначенного на 31 декабря 2018 года отодвинется, пока на неопределенное время.Сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщили, что в связи с предстоящими неблагоприятными для проведения дорожных работ погодными условиями, работы на данном объекте будут продолжены в следующем году.
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