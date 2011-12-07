Ремонт улицы Максимова затягивается

В Авиастроительном районе Казани продолжается ремонт центральной улицы Максимова. Дорожные рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия. Но сроки окончания капитального ремонта, ранее назначенного на 31 декабря 2018 года отодвинется, пока на неопределенное время.Сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщили, что в связи с предстоящими неблагоприятными для проведения дорожных работ погодными условиями, работы на данном объекте будут продолжены в следующем году.