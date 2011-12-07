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Ремонтные работы на ул. П. Алексеева завершены

Обновлено дорожное полотно на протяженности 200 метров.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казани завершен ремонт дороги на ул. П. Алексеева, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. На участке в 200 метров дорожные рабочие уложили новый слой мелкозернистого асфальтобетона. Также по краям проезжей части были обновлены бортовые камни. Площадь ремонта составила 1253 кв. метра.
КВ
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