Фарид Абдулганиев ответит на вопросы татарстанцев в онлайн-трансляции

Какие возможности дает электронная торговля? Как предпринимателям Татарстана попасть на электронный рынок? Какие вопросы в сфере электронной коммерции волнуют вас? Об этом в пятницу, 23 октября в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн расскажет Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Также он ответит на вопросы, приходящие от пользователей, в режиме онлайн. Программа #ТатарстанОнлайн начнётся 23 октября в 14:00 в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

В ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос — на самые распространенные и актуальные гость ответит в прямом эфире, а остальным пользователям на конкретные вопросы ответят специалисты по завершении программы.

Программа #ТатарстанОнлайн запущена в официальных сообществах Республики Татарстан в апреле 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 15 министров и руководителей различных ведомств Татарстана. А 10 сентября на вопросы пользователей соцсетей-жителей Татарстана ответы в онлайн-эфире дал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Смотрите трансляцию 23 октября в 14:00 по ссылкам:

https://vk.com/video-85877975_456241852

https://ok.ru/live/2966676053686

https://www.youtube.com/watch?v=7ZRb1IjkgGk&ab_channel=TatarstanRepublic