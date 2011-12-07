Как вырастить воспитанного питомца?

Устанавливаем границы дозволенного

Заниматься воспитанием питомца необходимо с первого дня пребывания его в новом доме, утверждает Ольга Александровна. Но вначале владелец должен установить границы дозволенного, определить правила, которым будет следовать животное.

Ведь что для одного хорошо, для другого может быть плохо и наоборот. Позволите ли исследовать четвероногому другу платяной шкаф? Разрешите ли играть со своими старыми носками? После того как сформулируете все «можно» и «нельзя», приступайте к воспитанию!

Однако не стоит забывать, что не всем питомцам удастся привить хорошие манеры поведения. У каждого из братьев наших меньших свои привычки, причуды и характер. К слову, чем старше ваш любимец, тем сложнее научить его считаться с хозяйским мнением.

— Если вы взяли с улицы взрослого беспризорного кота, отнеситесь с уважением к его прошлому, — советует ветеринарный врач. — Ведь вы ничего не знаете о своем новом друге! Возможно, его обижали люди или кусали собаки.

В своем поведении животное будет руководствоваться предыдущим опытом и наблюдениями. Необходимо запастись терпением, чтобы найти дорогу к сердцу пушистого воспитанника.

— Ни в коем случае не применяйте физическую силу в воспитательных целях! — говорит Софронова. — Никаких тапок или веников. Используйте только интонацию.

С животным следует говорить спокойно, доброжелательно. Если питомец провинился, пусть тон вашего голоса станет ледяным. Кошки особенно чувствительны к чужим интонациям и легко «считывают» настроение. Им не нравятся скандалы и крики. Громкие звуки могут спровоцировать у четвероногих стресс и приступы экстремального поведения.

— Первое, что должны усвоить ваши пушистые детки, — это то, где находится их спальное место, — рассказывает ветеринарный врач. — Обустройте коврик или домик для питомца с максимальным комфортом. А для привлечения внимания положите на лежанку лакомство или игрушку.

Приучаем к лотку

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы кошек и маленьких собак, — это нежелание любимца справлять нужду в лоток.

— После каждого приема пищи и пробуждения животного сажайте четвероногого друга в коробку, используемую в качестве туалета, — советует Ольга Александровна. — Гладьте питомца и ласкайте. Можно взять в руки лапки пушистика и порыться ими в наполнителе.

Если малыш совершил просчет и сделал лужу на полу, возьмите тряпочку и обмакните ее в экскременты. Затем поместите влажный кусок ткани в лоток. Это действие станет своеобразным сигналом к формированию привычки ходить в туалет куда положено. Поощряйте питомца лаской и вкусным угощением. Иногда животное отказывается от лотка из-за того, что ящик не очищен должным образом. Чаще меняйте наполнитель и мойте ящик. Как вариант — разместите еще один дополнительный лоток.

Когтеточка или силиконовые насадки?

Для кошки, любящей рвать мебель, стоит купить когтеточку. Но избегайте шатких конструкций, советует эксперт. Вертикальные когтеточки непременно должны быть тяжелыми. Если приспособление не отличается устойчивостью, кошка предпочтет ваш диван в качестве столба.

К процедуре удаления когтей прибегать не стоит. Кошка без когтей, оказавшаяся волей случая на улице, обречена на гибель: она не сможет спастись от хищников, забравшись на забор или дерево, и будет лишена возможности прокормить себя, так как поймать грызуна или птичку просто не получится.

— Лучше приобретите специальные силиконовые насадки на коготки, — рекомендует Софронова. — Так вы защитите и мебель, и свою кожу от царапин.

Накладки следует менять ежемесячно. К счастью, животные привыкают к колпачкам достаточно быстро и не испытывают при их ношении никакого дискомфорта.

Боремся с бессонницей и попрошайничеством

«Некоторые питомцы очень любят кричать и плакать по ночам, — рассказывает ветврач. — Для того чтобы снизить активность в темное время суток, постарайтесь утомить животное прямо перед сном».

Другой причиной ночных «песнопений» может быть голод. Позаботьтесь о том, чтобы в миске вашего любимца всегда была еда. Некоторые болезни, такие как артрит или мочекаменная болезнь, также вызывают у животных бессонницу. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, если вам кажется, что животное испытывает недомогание.

Эксперт утверждает, что бороться с попрошайничеством у стола довольно просто. Для этого достаточно никогда не идти у питомца на поводу.

— Пусть пушистик сколько угодно смотрит на вас жалостливыми глазами, попискивает и тянет вверх лапы! Не реагируйте. Спокойно доедайте свое блюдо, — говорит Софронова. — И только после того как сами встали из-за стола, заполняйте кормом миски вашего питомца.

Животным, любящим бросаться на ноги, необходимо уделять больше внимания. Отведите полчаса в день на игры с четвероногим другом.

— Но не позволяйте питомцу кусаться или царапаться, — рекомендует эксперт. — Лучше используйте для развлечения дразнилки и мячики. Игрушек у четвероногого друга должно быть несколько. Если пушистик забывается и вновь начинает интересоваться вашими ногами, остановите игру. Например, просто покиньте помещение.

Агрессия — это инстинкт

По мнению ветеринарного врача, агрессивное поведение питомца — не всегда повод бить тревогу. В здоровой агрессии нет ничего страшного. Это всего лишь инстинкт, помогающий животным защищать себя, территорию и потомство.

— Не подходите к щенкам и не берите их на руки, если хвостатая мама агрессивно настроена, — рекомендует Софронова. — Животное может воспринять такое поведение как потенциальную угрозу. Не тревожьте питомца во время приема пищи. Место кормления должно быть спокойным и непроходным.

Иногда агрессивное поведение — реакция вашего любимца на неожиданные перемены. Допустим, враждебность наблюдается, если в доме появилось новое животное или незнакомый человек. Пушистик не знает, что ждать от чужака, и боится грядущего передела территориальных владений. Для того чтобы предупредить деструктивное поведение животного, рекомендуется установить четкую иерархию в семье. Питомец не должен занимать в ней первое место. Как вариант — используйте медикаментозные методы: прием успокоительных и кастрацию (стерилизацию). В запущенных случаях обратитесь к кинологу или дрессировщику.

— Воспитанное животное — счастливый хозяин! — говорит Ольга Александровна. — Послушный и адекватный питомец станет для вас по-настоящему надежным другом и компаньоном в некоторых делах.