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Материнский капитал, но не маме

Кто может считаться владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал, кроме матери? (Алла)

Как ответила начальник отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани Алсу Садеева, выдача материнского (семейного) капитала (МСК) — одна из мер государственной помощи семьям с детьми. Материнский капитал — именной сертификат, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 

5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

В редких случаях и сам ребенок имеет право быть владельцем материнского капитала, но только до наступления 23 лет.

Законом предусмотрен перечень обстоятельств, когда владелицей утрачивается право на дополнительные меры государственной поддержки:

— мать умерла;

— мать признана судом умершей или пропавшей без вести;

— прекращено усыновление матерью ребенка, в связи с которым возникло право на МСК;

— совершение матерью в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей). 

В этих случаях право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у отца ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства. Однако право не возникает, если указанное лицо является отчимом по отношению к ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на МСК, либо ребенок был официально признан оставшимся без попечения родителей после смерти матери (усыновительницы). 

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