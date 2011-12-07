Потомки Сююмбике всегда помнят о своих татарских корнях

Представляем гостью

Альфия Рахматулина родилась в Оренбуржье, всю сознательную жизнь живет в Санкт-Петербурге. Духовный меценат. Автор многочисленных историко-культурных, просветительских проектов, посвященных царице Сююмбике, Гавриилу Державину, Александру Пушкину, Боратынским, Габдулле Тукаю, цесаревичу Алексею, Льву Гумилеву, Федору Шаляпину.

Ксения Николаевна Сфири родилась в 1942 году в Италии, затем с родителями переехала в Грецию, в Афины. Она представительница сразу двух знаменитых аристократических фамилий - Шереметевых и Юсуповых. Юсуповы женились на представителях самых знатных дворянских родов. В начале

XX века ее дед Феликс Феликсович Юсупов женился на великой княжне, племяннице императора Николая II Ирине Александровне Романовой - так Юсуповы породнились с королевскими дворами Европы. Ксения Сфири, в жилах которой текла романовская кровь, была одной из тех, у кого в свое время брали кровь на анализ ДНК, когда велись работы по идентификации царских останков.

В молодости Ксения полюбила греческого парня Илиаса Сфири. Она успела представить жениха своему деду Феликсу Юсупову. Юсупов умер в Париже в 1967 году в возрасте 80 лет, немного не дожив до рождения правнучки Татьяны, которая появилась на свет в 1968 году. У Татьяны две дочки - 16-летняя Марилья и 14-летняя Ясмин-Ксения. Сегодня род Юсуповых продолжается по женской линии. Семья Сфири живет на две страны: Франция и Греция.

В 2000 году указом Президента РФ Ксении Николаевне Юсуповой-Шереметевой, в замужестве Сфири, в ответ на ее просьбу было предоставлено российское гражданство.

Именно Альфия Бахитжановна стала инициатором и организатором приезда в 2009 году в Татарстан Ксении Николаевны Юсуповой-Шереметевой-Сфири — внучки князя Феликса Юсупова. Тысячелетняя история знатного российского дворянского рода Юсуповых уходит корнями в Средневековье. Об этом говорят не только семейные предания, но и древние фамильные документы, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов в Москве. Среди них «Родословная роспись князей Юсуповых от Абубекира», датированная 1602 годом. Во время дружеского чаепития мы беседовали о том, как иногда неожиданно переплетаются история и современность.

Потомки Сююмбике: возвращение на историческую родину

— Альфия Бахитжановна, как вам удалось познакомиться с Ксенией Сфири?

— В марте 2009 года в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга я делала красивое событие, посвященное казанской царице Сююмбике. Тогда еще не знала, что в Европе живет внучка князя Феликса Феликсовича Юсупова, но именно это событие познакомило меня с Ксенией Николаевной. Позвонила ей, мы поговорили о легендарной царице Сумбеке (так они называют ее в семье), и я пригласила в Казань. И представляете, она приняла приглашение от абсолютно незнакомого ей человека! Удивительно, но все так и было. Не прошло и двух месяцев, и ее первый визит в Казань состоялся.

В мае 2009 года мы встретили Ксению Николаевну в Санкт-Петербурге, потом поехали в Татарстан. Она захотела поехать на поезде, чтобы увидеть Россию. В Казани встретили очень гостеприимно. В Национальном музее Республики Татарстан в честь ее визита открылась выставка «История рода князей Юсуповых. Казань — Петербург — Париж». В 2012 году она еще раз приезжала в Татарстан, и мы побывали в Елабуге.

— Какова в общении представительница влиятельного рода Юсуповых?

— В Ксении Николаевне есть удивительное обаяние, царственная простота, внутреннее достоинство, уважительное отношение к каждому человеку. Если она с вами познакомится и вы встретитесь через несколько лет, то обратится к вам по имени. Приятно удивило, что, живя в Европе, она прекрасно говорит на русском языке.

В Казанском кремле Ксения Николаевна первым делом заказала поминальный молебен в мечети Кул Шариф за всех мусульман и в Благовещенском соборе — за всех христиан. Это тоже многое говорит о человеке.

Ксения Николаевна призналась, что приезд в Казань для нее действительно был значимым событием. Она всегда помнит о своих татарских корнях и в Казани почувствовала это особенно сильно. В то время ее внучки Марилья и Ясмин-Ксения были еще маленькие, сейчас девочки повзрослели, и Ксения Николаевна мечтает привезти их в Казань, на историческую родину предков.

Памятник казанской царице установят в Касимове

— В прошлом году в Казани проводили конкурс проектов памятника Сююмбике, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе…

— Самый лучший памятник казанской царице в Казани уже есть — это башня Сююмбике в Казанском кремле. Это символ, намоленный веками.

Моя мечта, чтобы памятник Сююмбике появился в городе Касимове Рязанской области, где она провела последние трагические годы своей жизни.

Когда думаешь об этом, то понимаешь, что каждый скульптор стремится воплотить в образе Сююмбике образ реальной женщины — своей жены, музы. Для меня это недопустимо. Мы пересмотрели много проектов и решили создать свой памятник казанской царице. В нашу творческую группу вошли руководитель Региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области Ильдар Бикуев, его заместитель Айдар Исмагилов, скульптор из Санкт-Петербурга Вениамин Сидоренко, московский скульптор Андрей Губко. Нашим консультантом стал известный ученый, доктор исторических наук, академик Академии наук РТ Индус Ризакович Тагиров.

Образ Сююмбике получился собирательным. Он был создан на основе миниатюры хана Юсуфа, которая хранится в подмосковном Музее-усадьбе «Архангельское».

— Что известно о том, как Сююмбике жила в Касимове, где похоронена?

— После смерти мужа Сафа-Гирея Сююмбике правила Казанским ханством три года — с 1549 по 1551-й.

После захвата Казани войсками Ивана Грозного царица Сююмбике вместе с сыном была выдана русскому царю. Позже ее выдали замуж за касимовского хана Шах-Али. Там, в Касимове, не дожив и до 40 лет, она умерла. Это исторические факты. Место захоронения Сююмбике не установлено. Легенда гласит, что над ее могилой осыпают свои цветы черемуха и шиповник. Об этом говорится в книге «История рода князей Юсуповых». Двухтомное исследование на основе архивных документов было написано князем Николаем Юсуповым в 1861–1862 годы. Эта книга, которая хранится в «Архангельском», была привезена главным хранителем музея Людмилой Гриневой в Касимов на научную конференцию, посвященную Сююмбике. Когда мы ехали из Москвы в Касимов, я вдруг поняла, что много лет назад Сююмбике тоже везли по этой дороге…

Сейчас территория небольшого парка, где будет установлен памятник, облагорожена, там поставили фонари, скамейки, посадили деревья. Если все будет хорошо, планируем открыть памятник в начале лета следующего года. Сююмбике ждет…

Прыжок, которого не было

— Всем известно, что Сююмбике не бросалась с башни. Но почему-то эта красивая, трагическая легенда живет и продолжает жить…

— Сююмбике для татарского народа — олицетворение свободы, несгибаемости, силы воли. В народной памяти царица Казанская осталась человеком, который, несмотря ни на что, не покорился врагу, сохранил свою внутреннюю свободу, веру. Прыжок с башни — это символ полета, освобождения. Образ действительно красивый, поэтический и очень точный.

— Альфия Бахитжановна, какие проекты планируете провести в Казани?

— Совместно с Музеем-усадьбой «Архангельское» готовим для Казани выставку «Князья Юсуповы. Дворянский род в истории России». Это будет изумительная выставка по своему наполнению. Для меня станет большим счастьем, если уникальные миниатюры хана Юсуфа, казанской царицы Сююмбике и представителей знатного рода князей Юсуповых окажутся на казанской земле. Дирекция Музея-усадьбы «Архангельское» в лице Вадима Николаевича Задорожного, Амуланги Алексеевны Учуровой с большой сердечностью отнеслись к самой идее выставки. Понимая историческую значимость этого события, музей готов финансировать выставочный проект и привезти лучшие экспонаты на казанскую землю, чтобы достойно представить казанцам и гостям города уникальные реликвии, которые бережно сохраняются все эти годы. И кто знает, может быть, на этом перекрестке судьбы, где пересекутся история и современность, мы с вами еще раз встретимся с Ксенией Николаевной Юсуповой-Шереметевой-Сфири, а может быть, и со всей ее семьей.