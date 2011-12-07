Счастливая женщина - это...

Главный вопрос: много ли нужно женщине для счастья? Наверняка да: бриллианты, дорогой автомобиль, муж-олигарх, дети-вундеркинды… Увы, эти и другие стереотипы женского счастья давно не работают. Даже при таком раскладе женщина почему-то не ощущает себя на седьмом небе от счастья, пришли к выводу участницы встречи.

Модератор и руководитель клуба психолог Наталья Ипполитова с 22-летним стажем работы помогала женщинам найти свои индивидуальные источники счастья. А началась встреча со знакомства друг с другом. Каждая гостья рассказала о себе, своей семье и хобби. Психолог задавала дамам разные вопросы, на которые они охотно отвечали. «Верно ли, что мужественные женщины не могут быть счастливыми?» — спросила модератор. И все дружно опровергли эту мысль. «Неверное, это стереотип! Женщина может себя чувствовать абсолютно счастливой, работая при этом кузнецом или таксистом. Главное, чтобы это доставляло ей удовольствие», — высказалась одна из участниц.

Социальные сети вносят свою лепту в образ счастливой женщины. Просматривая посты успешных блогеров, мы невольно сравниваем их жизнь со своей, прозвучало следующее мнение. Начинаешь накручивать себя, задавая вопросы: «Почему эта девушка за неделю посетила три страны? А я, как годами сидела на работе, так и сижу?»

— Это негативно влияет на нашу самооценку, — утверждает психолог. — Мы буквально начинаем жить жизнью блогеров. Не все помнят, что в социальные сети мы всегда выкладываем свои фото счастливых и довольных. Соответственно создается идеальная картинка жизни.

Когда прозвучал следующий вопрос специалиста «Что такое счастье для каждой из вас?», все затихли и задумались. А потом оказалось, что у каждой женское счастье свое. Для кого-то это счастливые и здоровые близкие. Кто-то получает невероятное удовольствие от времяпровождения в тишине. А для кого-то это даже такие мелочи, как спокойно полежать после ужина в ванне, погулять с детьми в парке или почитать любимую книгу.

— Счастье — понятие относительное. Каждая женщина может быть счастлива здесь и сейчас. Главное, знать свои источники радости и периодически возвращаться к ним, — подытожила модератор.

А потом предложила участницам заняться арт-терапией — фломастерами или красками изобразить место своего счастья. Хвойные леса и горы, цветочные поляны и море перенесли участниц в атмосферу спокойствия, которого нам всем так не хватает в большом городе.

После встречи мы задали психологу несколько вопросов.

— Как женщине выйти из состояния апатии, если она живет в ежедневном режиме «работа — дом»?

— Все зависит от того, как она сама организовала этот режим. Апатия — это состояние потери интереса к жизни. Причин у нее несколько. Во-первых, неинтересная жизнь, когда из года в год одно и то же. Выйти из этого состояния женщина может только при желании. Как?

В любую работу можно внести новизну, так же как и в домашний досуг. Например, организовать интересный ужин со всей семьей или придумать оригинальную семейную традицию. Очень важный момент — саморазвитие. Даже если женщина будет выделять всего час в день для саморазвития, ее жизнь станет намного ярче. И она сможет вывести себя из состояния безразличия. Во-вторых, быт. Здесь важно понимать, это ведь она сама отдалась быту, посвятив ему большую часть жизни. Значит, нужно искать для себя другие увлечения и постоянно обогащать свою жизнь.

— Чем полезна арт-терапия и как она влияет на наше самочувствие?

— Методика лечения искусством возвращает человека в состояние детства, как бы обновляя его. На листе бумаги мы изображаем свои желания, мысли, страхи… Или слушаем любимую музыку, или лепим из пластилина свою мечту. В итоге даже человек, далекий от творчества, погружается в свой эмоциональный мир. Арт-терапия удивительным образом влияет на наше самочувствие, повышая уровень эмоционального интеллекта и даже самооценку.

— Как женщине понять, что счастье в мелочах?

— Главное — напоминать себе, что жизнь не безгранична и что сейчас есть уникальные возможности учиться бесплатно, состоять в женских сообществах по интересам и развиваться. Так как по своей природе женщина очень эмоциональна, ей нужно постоянно подпитывать свои эмоции позитивом. А позитив дает новое увлечение, релакс. И в конечном итоге — ощущение счастья.

Адиля ВАЛИЕВА