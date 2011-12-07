Татарстанцев обучат цифровым навыкам: уже готовы первые программы

Татарстанцев приглашают пройти бесплатное обучение цифровым навыкам по 30 образовательным программам, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Все программы представлены на сайте проекта. Новые курсы будут размещены там до 26 октября по мере проверки и согласования с Университетом 2035.

С 26 октября желающие обучиться смогут выбрать образовательную программу.

Для обладателей персональных сертификатов представлены девять программ по направлению «Цифровой маркетинг и медиа», составленных Университетом Иннополис и Центром образовательных компетенций НТИ.

Заявки на получение сертификатов принимаются на сайте цифровойсертификат.рф до 30 октября. Обучение пройдет в дистанционном формате с 1 по 25 ноября.