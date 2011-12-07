В Казани волонтеров научат продвигать культуры в массы

Завтра, 23 октября, в Казани начнет свою работу форум «МКМ: Молодежь Культура Менеджмент». Его задача — обучение координаторов волонтеров культуры, которые потом будут оказывать помощь учреждениям культуры Республики Татарстан в организации и проведении различных массовых мероприятий, сообщает пресс-служба организаторов.

Обучающие курсы пройдут в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В числе основных задач волонтеров культуры — сохранение и продвижение культурного наследия, воплощение в жизнь творческих проектов уже непосредственно в учреждениях культуры. Кроме того, их научат организации волонтерских коллективов для помощи в проведении крупных культурных событий в муниципальных районах Республики Татарстан. Волонтерам расскажут также о том, как создать туристические маршруты и организовать новые культурные пространства.

Помогут добровольцам в этом федеральные эксперты из Москвы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Иркутска. Специалисты по социальному проектированию, менеджменту и волонтерству в сфере культуры поделятся с участниками своим опытом в этих сферах деятельности.

Организаторами форума выступили Региональное отделение общественного движения «Волонтеры культуры» АВЦ совместно с Министерством культуры Республики Татарстан, Информационно-ресурсным центром добровольчества Республики Татарстан и АНО «Я — ДоброТворец», при грантовой поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».