В Татарстане обнаружен самый крупный муравейник в России

В Татарстане рядом с деревней Трыш-Сардекбашского сельского поселения в Кукморском районе обнаружен самый большой муравейник России, пишет ИА «Татар-информ».

Высота муравейника составляет 220-235 см (расположен на уклоне), а диаметр — 440 см.

Впервые муравейник был обнаружен в мае этого года. Сбор доказательств занял достаточно долгое количество времени, так как в данной местности не ловит мобильная связь, и замер в присутствии экспертов был невозможен. По требованию Книги рекордов России было сделано много фото- и видео-материалов. Измерение проводилось с помощью специального сооружения из балок, чтобы произвести точные замеры.

Рекорд будет держаться до момента, пока жители других регионов не обнаружат и не зарегистрируют муравейник больших размеров.

Автором рекорда является главред татарской редакции ИА «Татар-информ» и сайта «Интертат» Рамис Латыпов.