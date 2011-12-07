900 защитных сооружений в Татарстане приведут в стадию готовности

До конца 2019 года 900 защитных сооружений в Татарстане будут приведены в стадию готовности, передает слова начальника ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина на итоговой коллегии ИА «Татар-информ». Всего в республике 655 убежищ и 449 противорадиационных укрытий. Из этого количества в состоянии готовности сегодня находятся 64% объектов.