Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанец неудачно купил шубу в интернете

Мужчина перевел мошенникам 92 тысячи рублей.
39-летний казанец стал жертвой мошенников при покупке шубы в интернете, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Мужчина в социальной сети натолкнулся на объявление о продаже товара. Он созвонился с продавцом, договорился о цене. Продавец запросил задаток в размере 92 тыс. рублей. Потерпевший перевел деньги на карту, после чего телефонный номер продавца оказался недоступным. Возбуждено уголовное дело. 
КВ
Лента новостей