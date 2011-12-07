Казанец неудачно купил шубу в интернете

39-летний казанец стал жертвой мошенников при покупке шубы в интернете, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Мужчина в социальной сети натолкнулся на объявление о продаже товара. Он созвонился с продавцом, договорился о цене. Продавец запросил задаток в размере 92 тыс. рублей. Потерпевший перевел деньги на карту, после чего телефонный номер продавца оказался недоступным. Возбуждено уголовное дело.