В Минсельхозпроде Татарстана чествовали 100 лучших работников отрасли

В Минсельхозпроде РТ чествовали лучших специалистов АПК. Здесь состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший работник агропромышленного комплекса Республики Татарстан» 2018 года. 100 лучших представителей отрасли, добившихся высоких результатов в своей деятельности, удостоены дипломов Минсельхозпрода РТ и премии в размере 100 тыс. рублей.Присутствующих в актовом зале победителей конкурса тепло поприветствовал заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. «Если сказать, кто в этом зале, конечно, это золотой фонд», — отметил глава Минсельхозпрода республики, говоря о кадрах АПК. По мнению министра, не всегда получается решить проблемы отраслей АПК только оказанием финансовой поддержки сельхозпроизводителям, потому что где-то выделенные бюджетные деньги «работают», а где-то отдача от них незначительная. Многое зависит от человеческого фактора, от подготовленности людей, занятых в сельском хозяйстве, подчеркнул он. Селу нужны квалифицированные кадры, которые умеют создавать добавленную стоимость, повышать эффективность сельскохозяйственного производства и «обеспечивают развитие своих предприятий».«Хотелось бы, чтобы таковых было очень и очень много», — высказал пожелание Марат Ахметов, добавив, что конкурс на звание лучшего работника АПК будет проводиться и в следующем году. Он сообщил, что в 2019 году министерство примет дополнительные меры по стимулированию специалистов, по созданию им необходимых условий, чтобы крупные сельхозформирования, которых около тысячи, полностью были укомплектованы агрономами, ветеринарными врачами, зоотехниками и другими квалифицированными кадрами. В чествовании победителей конкурса участвовали также заместители главы Минсельхозпрода РТ Ильдус Габдрахманов, Тальгат Тагирзянов, Назип Хазипов, Ришат Хабипов, Олег Земсков и заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.Агроном Наталья Борисова приехала на чествование лучших работников АПК из Тетюшского района. Она — специалист с двумя дипломами. Один — Тетюшского сельскохозяйственного техникума и другой — Казанского государственного аграрного университета, который она окончила заочно в 2014 году. «Скоро будет шесть лет, как я начала работать агрономом в агрофирме „Колос“. Очень обрадовалась, когда узнала, что стала победителем этого конкурса», — сказала она корреспонденту ИА «Татар-информ». По словам Натальи Борисовой, в этом году в ООО «АФ Колос» собран хороший урожай сельхозкультур. Зерновые убраны с площади более трех тысяч гектаров, сахарная свекла — с 700 гектаров. При этом средняя урожайность зерновых составляет 31 центнер с гектара, сахарной свеклы — 400 центнеров с гектара. Это лучшие показатели по району. Халил Сабиров стал победителем конкурса в номинации «Лучший инженер». Он — главный инженер ООО «СХП „Юлбат“» Сабинского района. «В этом хозяйстве я работаю уже 18 лет. У нас большой машинно-тракторный парк — 34 единицы тракторов, 7 комбайнов, 20 грузовых автомобилей. Все наши сельхозмашины в исправном состоянии, мы в числе первых в районе завершили подготовку техники к посевной будущего года», — рассказал он. Лилия Гараева поднялась на сцену в числе победителей конкурса в номинации «Лучший зоотехник». Она трудится зоотехником-селекционером в СХПК «Тан» Атинского района около пяти лет. «Мне нравится работать с животными, ухаживать за ними. В нашем хозяйстве общее поголовье КРС 3660 голов, в том числе 1150 дойных коров. Сегодня суточные удои от коровы составляют 27-28 килограммов молока. Есть первотёлки, которые дают до 48 литров молока в сутки, и таких коров в хозяйстве становится с каждым годом больше», — рассказала Лилия Гараева.