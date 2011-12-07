Во всех школах республики должны работать медиаторы и психологи

«Ко мне в этом и в прошлом году обращались родители с жалобами на жестокое отношение в школах. Сегодня должны быть изменены подходы к воспитанию. В школе должны работать медиаторы и психологи, специализирующиеся на конкретных ситуациях и способные найти подход к детям. Специалист должен знать психологию современных детей, исходя из того, в каком мире мы живем», — сообщила она.Сария Сабурская отметила, что дети живут в мире интернета и социальных сетей. Это мир жестоких игрушек. Современные малыши не смотрят добрые отечественные мультфильмы, на которых выросли их бабушки и дедушки.Интервью с Сарией Сабурской читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.