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Во всех школах республики должны работать медиаторы и психологи

Об этом омбудсмен рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
«Ко мне в этом и в прошлом году обращались родители с жалобами на жестокое отношение в школах. Сегодня должны быть изменены подходы к воспитанию. В школе должны работать медиаторы и психологи, специализирующиеся на конкретных ситуациях и способные найти подход к детям. Специалист должен знать психологию современных детей, исходя из того, в каком мире мы живем», — сообщила она.Сария Сабурская отметила, что дети живут в мире интернета и социальных сетей. Это мир жестоких игрушек. Современные малыши не смотрят добрые отечественные мультфильмы, на которых выросли их бабушки и дедушки.Интервью с Сарией Сабурской читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
КВ
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