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Земельный участок под аквапарк в Набережных Челнах выставят на аукцион

Сумма инвестиций оценивается в 2 млрд рублей.
В начале следующего года участок земли под аквапарк в Набережных Челнах будет выставлен на аукцион, приводит слова мэра города Наиля Магдеева издание «Челнинские известия». Он заявил, что две компании вышли с предложением по строительству объекта. Сумма инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Однако мэр подчеркнул, что окупаемость проекта более 10 лет.
КВ
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