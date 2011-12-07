Земельный участок под аквапарк в Набережных Челнах выставят на аукцион

В начале следующего года участок земли под аквапарк в Набережных Челнах будет выставлен на аукцион, приводит слова мэра города Наиля Магдеева издание «Челнинские известия». Он заявил, что две компании вышли с предложением по строительству объекта. Сумма инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Однако мэр подчеркнул, что окупаемость проекта более 10 лет.