Контрафактные лекарства чаще продают через интернет

О том, какие меры по этому направлению предпринимаются в Татарстане, рассказали в ходе пресс-конференции руководитель Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова, начальник отдела государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Гараева и начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Дмитрий Козлов.

Лекарственная терапия — неотъемлемая и важная часть оказания медицинской помощи, напомнила Любовь Шайхутдинова. По ее словам, чтобы лечение было максимально эффективным, пациент должен внимательно отнестись к покупке лекарств. Необходимо, во-первых, не обмануться самому. Во-вторых, не дать ввести себя в заблуждение иным лицам.

Любовь Шайхутдинова отметила, что лекарственные препараты следует покупать только в аптечных организациях.

— В последнее время появилась практика продажи лекарств в социальных сетях и с рук, по объявлениям, — сообщила руководитель Росздравнадзора. — И зачастую люди сталкиваются с проблемой, покупая некачественные, контрафактные лекарства. В лучшем случае это будет бесполезный лекарственный препарат, а в худшем — он может нанести вред здоровью.

На территории России могут продаваться только зарегистрированные препараты, в противном случае они не могут называться лекарственными и подлежат изъятию, а ответственные лица должны понести административную ответственность.

При этом следует помнить, что биологически активные добавки — это не лекарства, они не проходят клинических испытаний.

— Биологически активные добавки относятся к пищевой продукции, — продолжила Лилия Гараева. — Для них установлены гигиенические требования безопасности. Это природные биологически активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления вместе с пищей или введения в состав пищевой продукции.

При этом Лилия Гараева уточнила, что дистанционная продажа БАД является незаконной. Покупать БАД через интернет чревато непредсказуемыми последствиями и оценить все риски не представляется возможным, подчеркнула она.

Руководитель Росздравнадзора также рассказала о случаях, когда возникает необходимость ввоза на территорию России препаратов, которые не зарегистрированы у нас в стране.

— Мы работаем с таможней, ввоз незарегистрированных препаратов возможен, но в том случае, когда он назначен индивидуально пациенту, — уточнила Любовь Шайхутдинова.

С июля этого года стала обязательной маркировка лекарственных препаратов. Но, как пояснила Любовь Шайхутдинова, возникли достаточно серьезные проблемы. Объем лекарственных препаратов возрос кратно, появились сбои в системе, что вызвало недовольство со стороны пациентов.

Дмитрий Козлов отметил, что в стране идет процесс ужесточения законодательства в части преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарств. Ежегодно правоохранители проводят ряд мероприятий, связанных с проверкой жалоб населения на некачественные препараты. В прошлом году таким образом было выявлено три факта незаконного производства лекарств. В уходящем году было выявлено 9 фактов незаконного оборота медпрепаратов, по двум из них уже вынесены обвинительные приговоры.